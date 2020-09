Acht stafleden Vitesse positief getest op corona, waaronder hoofdtrainer

Bij acht stafleden van Vitesse is het coronavirus vastgesteld, maakte de Arnhemse voetbalclub donderdagochtend bekend. Ook de Duitse hoofdtrainer Thomas Letsch is besmet.

Het achttal moet de komende periode in thuisquarantaine. Naast Letsch hebben ook assistent-trainers Joseph Oosting en Jan Fiesser en de stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coƶrdinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas positief getest.

Opnieuw getest

“Deze situatie laat zien dat het coronavirus snel kan opduiken en zich verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen, zijn we als club getroffen door het virus. Afgelopen vrijdag is iedereen getest met het oog op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daarbij bleek dat Joseph positief was op corona”, aldus technisch directeur Johannes Spors.

“Een extra testronde op zaterdag duidde geen andere gevallen aan. Toen maandag een ander staflid lichte klachten kreeg, was dat aanleiding voor ons om alle directe contacten opnieuw te testen. Uit deze testen kwam naar voren dat ook andere leden van de technische staf positief bleken.”

Wedstrijd gaat door

De thuiswedstrijd van Vitesse zaterdag tegen Sparta gaat wel gewoon door. De KNVB heeft dispensatie verleend, zodat Spors samen met Edward Sturing en Nicky Hofs voor de groep mag staan. Zij leiden voorlopig ook de trainingen.

Het duel met Sparta staat voor Vitesse in het teken van de Airborne-herdenking. “Hoewel de veteranen helaas niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn, wordt uiteraard wel op gepaste wijze stilgestaan bij De Slag om Arnhem”, aldus Vitesse. De Arnhemse club begon het seizoen met een zege bij RKC (0-1).

