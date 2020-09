Zeldzame grote baleinwalvis gefilmd voor Nederlandse kust

In het Nederlandse deel van de Noordzee is deze week een bijzonder dier gespot door de bemanning van het K6-GT Satellite Platform. Het gaat om de gewone vinvis, die ondanks zijn naam toch best bijzonder is te noemen in de Nederlandse wateren. De walvis is het één na grootste dier ter wereld, alleen de blauwe vinvis is groter.

“Hij is hier op bezoek!”, verklaart Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn desgevraagd telefonisch aan Hart van Nederland. “De gewone vinvis, ook wel de baleinwalvis genoemd, is geen vaste bewoner in onze zee. Heel sporadisch komt een gewone vinvis wel eens een kijkje nemen.”

Het moet een ontzagwekkende ervaring zijn geweest voor de bemanning van het platform. Een gewone vinvis kan wel 27 meter lang worden, de vrouwtjes dan. Mannetjes blijven met ‘slechts’ 25 meter wat achter.

Gezond

SOS Dolfijn vermoedt dat het goed gaat met het enorme beest, hoewel dat natuurlijk een beetje lastig in te schatten is op afstand. Maar hij lijkt gezond en wel, aldus Van den Berg.

De walvis zwemt in de zomerperiode graag in de poolgebieden rond. ‘s Winters trekken ze naar warmere waters om zich te kunnen voortplanten. De baleinwalvis is sinds 1979 nationaal beschermd.

Beeld: Kustnieuws Nederland & Europa – Coast News Netherlands & Europe