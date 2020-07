Vijftig kuikens uit geredde weidevogelseieren blijken opgegeten: 'Heel frustrerend'

Met succes wisten vrijwilligers van Vogelwerkgroep Geesteren zestien nestjes met eieren van weidevogels te redden uit het maaiveld. Maar nu lijkt al hun werk voor niets te zijn geweest. Ruim vijftig kuikens die uit de geredde eieren zijn gekropen, blijken te zijn opgegeten door wilde dieren. “Heel frustrerend”.

De nestjes van weidevogels, zoals de grutto, gingen vorig jaar verloren doordat ze met het gras werden weggemaaid. Om dat te voorkomen, startte de vogelwerkgroep dit jaar een zoekactie met een drone, waarbij in totaal zestien onvindbare nestjes in de maaivelden werden opgespoord.

‘Ze zijn gewoon weg’

De eieren leken gered, maar al snel sloeg het noodlot toe. “We zagen een steenmarter op de wildcamera”, vertelt voorzitter Hennie Schroder van de vogelwerkgroep. “Toen we later gingen kijken, waren drie nesten weg. Opgegeten.” Ruim vijftig van de overgebleven eieren kwamen uiteindelijk uit.

“Al die kuikens lopen hulpeloos door het weiland”, vertelt Schröder. “Als het land wordt gemaaid, is het gras kort en ziet een ooievaar ze al van ver af zitten.” Stuk voor stuk verdwenen steeds meer kuikens. “Op de wildcamera’s zie je ‘s nachts vossen, marters en katten lopen. Overdag zie je kraaien en reigers vliegen. Boeren hebben gezien dat ze worden opgepikt. Ik denk niet dat we een handvol over hebben gedaan. Ze zijn gewoon weg.”

Een oplossing tegen aanvallen van roofdieren is volgens Schroder het inzaaien van kruidenrijke akkerranden. Daar is meer voedsel en zijn de kuikens beter beschut. Toch is ook dat niet genoeg. “Ze blijven niet alleen in de veilige zones”, concludeert Schroder. “Als je teveel roofdieren hebt, komt het niet goed.”

Frustrerend dilemma

De kuikens kunnen alleen worden beschermd als roofdieren op afstand worden gehouden. Maar dat is geen gemakkelijke opgave. Sommige roofdieren, zoals de reiger, zijn beschermd en mogen niet worden gedood. In het verjagen van de dieren schuilt daarnaast het risico dat ook de grutto’s het nest verlaten.

Een frustrerend dilemma, maar “als wij niks doen en de natuur zijn gang laat gaan, dan worden ieder jaar vijftig grutto’s gedood. Opgegeten door de predatie”, stelt Schroder. De vogelwerkgroep gaat de komende tijd kijken naar technische mogelijkheden om de roofdieren bij de overgebleven kuikens weg te houden.

