Vijf 'pedojagers' opgepakt voor mishandeling in Arnhem

De politie heeft zaterdagavond in Arnhem vijf mannen aangehouden die mogelijk een zesde man hebben mishandeld in een park in de stad. De man was vermoedelijk naar het park gelokt doordat iemand zich online als meisje had voorgedaan. Hij is zelf ook opgepakt, meldt de politie maandag.

De vijf verdachten waren volgens de politie zogenoemde ‘pedojagers’, mensen die op jacht zijn naar mannen die met minderjarigen willen afspreken voor seks. De zesde man werd mogelijk door anderen naar het park gelokt. In een besloten whatsappgroep werd opgeroepen hem te betrappen.

Mishandeling in park

Toen de man aankwam in het park, werd hij klemgereden door een andere auto. Nadat hij was uitgestapt, ontstond een worsteling. De man raakte gewond aan zijn gezicht. Getuigen belden de politie.

De vijf verdachten, allen tussen de 19 en 36 jaar en afkomstig uit Gelderland, Utrecht en Overijssel, zijn inmiddels vrijgelaten en wachten op het vervolg van hun zaak. Ook het de zesde man is vrijgelaten. Hij wordt er nog wel van verdacht dat hij een afspraak met een minderjarige wilde maken en daarbij mogelijk op seks uit was.

ANP