Vijf mannen aangehouden na vuurwerkoverlast in Roosendaal

De politie in Roosendaal heeft dinsdag en woensdag vijf mannen aangehouden. Vier mannen werden dinsdag gearresteerd tijdens ongeregeldheden waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken en brand werd gesticht. Woensdagmorgen is nog een man aan de Elisedonk aangehouden. In zijn woning werd zwaar illegaal vuurwerk gevonden.

Ondanks een samenscholingsverbod gingen dinsdagavond meerdere groepen jongeren de straat op, waarbij zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken en brand werd gesticht. De grootste groep bestond uit veertig jongens en mannen in de leeftijd van 14 tot 30 jaar. Ook werden molotovcocktails op straat gegooid, waardoor flinke vlammen ontstonden. Bij een flat werden vernielingen gepleegd. Verder werden in de wijk Langdonk enkele brandjes gesticht en werden stenen naar politieauto’s gegooid. Er raakte niemand gewond.

Al dagen onrustig

Het is al enkele dagen onrustig in de Roosendaalse wijk Langdonk, omdat groepen jongeren zwaar vuurwerk afsteken. Om de vuurwerkoverlast te bestrijden stelde de gemeente een samenscholingsverbod in, maar desondanks gingen veel jongeren toch de straat op.

“Wat er nu gebeurt, gaat alle perken te buiten”, aldus burgemeester Han van Midden van Roosendaal. “Mensen voelen zich niet meer veilig op straat. Er ontstaat schade en mensen en huisdieren worden dagelijks opgeschrikt door luide knallen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en dat vraagt nu om krachtige maatregelen.”

Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is in Roosendaal en in andere plaatsen het aantal klachten over vuurwerkoverlast sterk toegenomen.

