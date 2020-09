Vierde verdachte aangehouden voor gewelddadige dood man in Groningen

In Groningen is een vierde verdachte aangehouden in verband met de gewelddadige dood van een man op de J.A. de Bree-Meijerstraat, in het dorp Hoogkerk (gemeente Groningen). Deze man, een 51-jarige Groninger, werd half augustus ‘s nachts zwaar mishandeld en mogelijk ook gestoken. Hij overleed ter plekke.

In de omgeving werden kort daarop drie mensen aangehouden, drie Groningers van 23, 24 en 51 jaar. De vierde verdachte is een 20-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier. Hij werd woensdag opgepakt.

Het slachtoffer zou de eigenaar van een Grieks restaurant in Groningen zijn, die zijn zoon te hulp schoot die ook bij de vechtpartij betrokken was. De politie kan dat niet bevestigen.

