Vier gewonden bij crash met politiebus in Rotterdam

Op het Weena in het centrum van Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aanrijding plaatsgevonden tussen een politiebus en een auto. Vier personen raakten gewond.

De politiebus kwam vanuit de Weenatunnel toen de personenauto bovenlangs plotseling linksaf sloeg met een aanrijding als gevolg. Na de aanrijding kwam de personenauto op zijn kop terecht. De vier inzittenden zijn uit de auto bevrijdt en overgebracht naar het ziekenhuis. De agenten kwamen met de schrik vrij.

Flinke schade

Naar de aanrijding is een onderzoek ingesteld door agenten van de eenheid Den Haag. De schade aan beiden voertuigen is fors.Vanwege het onderzoek naar de aanrijding is het Weena tot zeker 07.00 uur dicht geweest voor al het verkeer. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Beeld: Video Duivestein