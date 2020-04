Vier gewapende daders overvallen twee woningen in Schalkhaar

In Schalkhaar zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee woningen overvallen. Dat gebeurde aan de Slinkmansweg, in het buitengebied van Deventer tussen Schalkhaar en Lettele.

Vier overvallers drongen de woningen rond 04.30 uur binnen en bedreigden de bewoners met een vuurwapen of met een voorwerp wat daar sterk op leek.

Signalement

Er raakte niemand gewond. Na de overval gingen de daders er met een nog onbekende buit vandoor. De politie kan nog niet zeggen met wat voor voertuig de overvallers zijn gevlucht.

De politie doet nog onderzoek in de woningen en verwacht later op de dag meer informatie bekend te kunnen maken over het signalement van de daders of het voertuig waarmee zij zijn gevlucht.

Beeld: SPS Media