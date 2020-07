Vier bestuurders in twee dagen aangehouden zonder rijbewijs

De politie hield afgelopen woensdag en donderdag op verschillende plaatsen bestuurders aan die reden zonder rijbewijs. In Diemen, Maarheeze, Apeldoorn en Naarden was het raak.

In Diemen kon na een korte achtervolging een bestuurder uit Bussum worden aangehouden. De 27-jarige man zigzagde op hoge snelheid over de snelweg. Toen de agenten dit zagen en de auto langs de kant wilden zetten, negeerde de bestuurder het stopteken.

Toen het erop leek dat de man het stopteken van de agenten zou volgen, wilde hij er toch weer vandoor gaan en reed hij tegen de politiewagen. Even later werd hij alsnog aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, verkeersgevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een ongeval.

Stoned achter het stuur

Verder zag de politie op de A1 bij Apeldoorn een auto die opviel door zijn rijgedrag. Hij slingerde en reed met een snelheid van ongeveer 70 km/u. Agenten hielden de man staande en roken direct een henneplucht. “Ze zagen dat de bestuurder rood doorlopen ogen had en bij na het uitstappen bijna niet op zijn benen kon staan”, schrijft de politie op hun website. De man had tevens geen rijbewijs.

Achtste keer zonder rijbewijs

Daarnaast hield de politie nog twee andere bestuurders aan. In Maarheeze bleek een 23-jarige Pool niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Dit was al ingevorderd door de autoriteiten in Polen. Een 18-jarige bestuurder werd bij Naarden gecontroleerd in de auto van zijn moeder. Hij bleek niet over een rijbewijs te beschikken en was al zeven keer eerder bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs.