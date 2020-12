VIDEO: 'Terrorbuurman' Heerlen schiet Syrische vader te hulp

Al enige tijd staat de Heerlense wijk Rennemig op zijn kop door een stevig geëscaleerde burenruzie, waarbij mensen het heft in eigen handen nemen en de politie en de gemeente in moesten grijpen om de zaak te sussen. Uit een vandaag opgedoken filmpje blijkt dat het niet alléén maar oorlog was tussen de buren en dat de één de ander ook letterlijk uit de brand heeft geholpen.

De ophef was groot toen er op social media meerdere filmpjes opdoken vanuit de buurt. Op de video’s is te zien hoe een Syrisch gezin wordt getreiterd, gepest en belaagd. Zo is op een video te zien hoe een hond wordt losgelaten op een van de gezinsleden. In een andere video probeert een man met een stok de woning van het gezin binnen te dringen. In weer een andere video is te zien dat er een brandbom in de tuin wordt gegooid. De filmpjes werden massaal gedeeld, net als de afschuw over deze gang van zaken.

Wraak nemen

Muslim Rights Watch deelde de video ook en riep de autoriteiten op tot actie. Naar aanleiding van dat bericht verzamelden tientallen jongeren zich bij de woning van het Syrische gezin om wraak te nemen op de buren.

BN’ers zamelden geld in om het gezin te helpen, zodat ze kunnen verhuizen. Het opgehaalde bedrag staat op meer dan 30.000 euro, maar inmiddels is de doneeractie gesloten.

Lees ook: Terreur in Heerlen: gemoederen na burenruzie met Syrisch gezin lopen hoog op

‘Never hit me again hé’

De kwestie lijkt genuanceerder te liggen dan uit de massaal gedeelde beelden blijkt. Er is sprake van een uit de hand gelopen burenruzie. Hierbij hebben beide partijen een duidelijke rol gespeeld. Het beeld dat wordt geschetst op social media, is te eenzijdig, blijkt uit reacties van de politie, de gemeente, burgemeester Roel Wever én uit een vrijdag opgedoken filmpje.

Op die beelden is te zien dat de Nederlandse buurman bij zijn Syrische buur een door een brandbom veroorzaakte brand in diens tuin blust met een tuinslang. “Thank you, thank you, thank you,” roept de Syrische buurman tegen hem. Daarop zegt de Nederlandse buurman: “Ja, never hit me again hé”.

‘Eenzijdig beeld hindert oplossing’

Burgemeester Wever bevestigde donderdagavond al dat de berichten op social media een te eenzijdig beeld laten zien en dat er aan beide kanten veel meer aan de hand is. Dat bevestigde de politie ook aan Hart van Nederland: “eenzijdige beeldvorming doet geen recht aan de situatie en hindert het oplossen ervan”, aldus chef politie Bert Vermalien.

Hij bevestigt dat de politie verontrustende “signalen uit de buurt heeft gekregen” dat de vader van het Syrische gezin zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en daarom wordt belaagd door omwonenden. “Die signalen horen wij, wij kijken daar uiteraard ook naar”, vertelde Vermalien. “Daar kunnen we verder nog niets over vertellen, het is in onderzoek.”

Verklaring politie en gemeente

Politie en de gemeente kwamen ook nog met een gezamenlijke verklaring. “Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken. We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing. We keuren dit gedrag dan ook ten zeerste af.”

Lees ook: Burgemeester stelt noodverordening in voor wijk Heerlen, gezinnen moeten verhuizen na vergaande burenruzie

Burgemeester van Heerlen stelde donderdag een noodverordening in voor Rennemig. De wijk is verboden gebied voor iedereen die er niet thuishoort en de politie mag daar preventief fouilleren.

Vervangende woningen

Het Syrische gezin is inmiddels ondergedoken, naar eigen zeggen in België. Eerder had de gemeente Heerlen het gezin al een andere woning aangeboden. Volgens de gemeente heeft het gezin dat aanbod geweigerd. Burgemeester Wever wil dat de gezinnen uit de wijk vertrekken. “Beide gezinnen kunnen niet meer leven in hun eigen woonruimte. Wij zijn dan ook met man en macht op zoek naar vervangende woningen voor de twee gezinnen.”