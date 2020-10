Verzorgingshuis verloor vijftien bewoners aan corona, maar een nieuwe lockdown willen ze niet

Verzorgingshuis St. Jozefoord in het Brabantse Nuland werd tijdens de eerste golf van het coronavirus zwaar getroffen door de ziekte. Vijftien bewoners overleden als gevolg van Covid-19. Een half jaar later houdt de tweede golf het land weer in zijn greep. Maar het verzorgingshuis wil allesbehalve terug naar de beschermende maatregelen van eerder dit jaar.

“Het was vooral heel pijnlijk dat er geen afscheid genomen kon worden”, vertelt verpleegkundige Geertje van den Bosch van het verzorgingshuis. “Bij nabestaanden leverden dat veel verdriet op.” De verpleegkundige legt uit dat het niet uitzonderlijk is dat vijftien bewoners komen te overlijden, maar dat door de coronamaatregelen wel extra schrijnend was dat familie er niet bij mocht zijn.

Aandacht voor elkaar

Het is een van de ethische dilemma’s die ze dinsdag tijdens de aftrap van het initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ aan premier Rutte en minister De Jonge voorlegden. Tijdens een speciaal evenement in de Brabanthallen in Den Bosch kwamen Brabanders met een speciaal verhaal bij elkaar om te praten over het leed dat het coronavirus met zich meebrengt. Maar ook om inspirerende verhalen te delen over hoe de samenleving in crisistijd meer voor elkaar deed.

Ook op andere plekken wordt stilgestaan bij deze bezinningsdag. Bij het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk is dinsdag een metalen monument gemaakt door een kunstenaar. De werd later op de dag onthuld door de burgemeesters van Harderwijk en Lelystad, de twee gemeenten waar het ziekenhuis een locatie heeft.