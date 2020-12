Verzorgenden blijven boos op van Dissel ondanks ‘excuses’

Jaap van Dissel van het RIVM heeft een gevoelige snaar geraakt bij zorgpersoneel. In een interview met de NOS leek hij een verband te leggen tussen het hoge aantal coronabesmettingen in verzorgingshuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN, noemde de uitspraken “onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen”.

Het RIVM zegt in een verklaring dat Jaap Van Dissel heeft aangegeven dat “de uitspraak niet bedoeld was om een verband te suggereren en dat het hem spijt als medewerkers die de afgelopen periode vaak in moeilijke omstandigheden hun werk in verpleeghuizen uitvoeren zich door de zinsnede negatief geraakt voelen”.

Voor de Kleijne is de kous daarmee niet af. Ze noemt het een “zwak excuus”. “We zijn begonnen met applaus, we zijn aan alle kanten tegengewerkt en nu krijgen we een soort mes in de rug.”, vervolgt ze.

Verzorgenden reageren verbolgen

Op sociale media regent het reacties op de uitspraken van de RIVM-baas. Verzorgenden zijn verbolgen en zeggen dat vooral het tekort aan beschermende middelen en de adviezen van het RIVM over het gebruik ervan de oorzaak is van de vele besmettingen. Dat waar ze al die tijd hun zorgen over hebben geuit. Voor velen voelen de uitspraken als een trap na.

Ook verzorgende Natasja Hendriks uit Vierlingsbeek ervaart dat zo. “Ik ben geschokt over het gebrek aan integriteit,” schrijft ze in een blog op Facebook dat massaal wordt gedeeld. “Waar bleven de medische mondmaskers, de brillen en de schorten?” Ze vraagt om een nuancering van Van Dissels “domme opmerking”. Want: “Applaus, daar heeft de zorg niet zoveel aan. Maar een mes in de rug werkt bijzonder vervelend.”

Demotiverend

Verzorgende Marie Broekman is dezelfde mening toebedeeld, ook zij vindt de uitspraak niet handig: “Toen ik het hoorde, dacht ik echt: dit kan niet waar zijn.” Marie begeleidt ook leerlingen. “Die vragen zich af of ze minder zijn dan een verpleegkundige en of ze er minder toe doen. Er is al zo’n personeelstekort, dit werkt dan echt demotiverend.”

Ze werkt in een verzorgingshuis in Rijssen met dementerende ouderen. “Die kunnen we niet volgens de regels behandelen. Als ik een bewoner heb die zijn vrouw een kus op het hoofd geeft, dan kan ik dat echt niet voorkomen. Dus ik denk: meneer van Dissel, kom eens bij ons meelopen.”

Ook V&VN voorzitter Marita de Kleijne hoopt op een ontmoeting. Ze heeft van Dissel uitgenodigd met haar in gesprek te gaan. “Hij moet nu echt eens gaan begrijpen hoe wij werken.”

