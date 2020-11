Verwarde vrouw Delft met spoed naar ziekenhuis na overmeestering door arrestatieteam

De verwarde vrouw die voor veel commotie zorgde in de parkeergarage aan de Martinus Nijhofflaan in Delft is overmeesterd door een arrestatieteam. Tijdens de overmeestering liep de vrouw onbekende verwondingen op. Ze is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten kregen rond 21.30 uur meldingen binnen over een verwarde vrouw in een parkeergarage. Hulpdiensten rukte massaal uit om de vrouw te helpen.

De parkeergarage was tijdelijk afgesloten. De straat waar de supermarkt en de garage gevestigd zijn, as donderdagavond afgeladen met voertuigen van de verschillende hulpdiensten.

Onderhandelaar

Eerder wist een politiewoordvoerder te vertellen dat de vrouw “in een benarde positie zat”. Met die reden werd er een onderhandelaar opgetrommeld. De politiewoordvoerder benadrukt dat de vrouw geen explosieven of wapens bij haar heeft.

Later meer.

Beeld: Regio15.nl