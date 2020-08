Een verwarde man is vanavond van het dak van een eetcafé in Hengelo gesprongen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De man zou vanaf het dak spullen hebben gegooid naar agenten, meldt Tubantia. Samen met hulpverleners van de brandweer hebben zij lange tijd geprobeerd om de man naar beneden te halen.

Arrestatieteam ingezet

Even later werd het arrestatieteam ingezet. Een agent zou met de brandweerladder omhoog zijn gegaan, terwijl leden van het arrestatieteam de man vanaf de andere kant benaderden.

Nadat de man dit door had, sprong hij van het dak. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Later meer.

Beeld: SPS Media