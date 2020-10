Verwarde man gooit met dakpannen en valt van balkon in Rotterdam

Een verwarde man heeft de boel dinsdagochtend behoorlijk opgeschud in de Rodenrijselaan in Rotterdam. Hij rende over de daken, gooide met dakpannen, gilde de longen uit zijn lijf en sloopte spullen alvorens van een balkon te storten.

Meerdere hulpdiensten waren uitgerukt, waaronder een onderhandelaar die ter plaatse kwam om te proberen de man te kalmeren. Dat lukte niet, hij klom over een balkon toen het misging en hij naar beneden viel. Daarna kon de man overmeesterd worden en werd hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Beeld: Video Duivestein