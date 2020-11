Zeven zwaar verwaarloosde honden gered uit dichtgetimmerd huis: 'Ze stonden in een dikke laag stront'

Dierenbescherming en politie hebben dinsdagochtend zeven zwaar verwaarloosde honden aangetroffen in een smerige woning in het Groningse Winschoten. De arme dieren stonden in een 20 centimeter diepe laag stront en afval.

De honden, één cane corso en zes stafford-kruisingen, werden ontdekt door hun geluid, vertelt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming aan Hart van Nederland. Ze waren opgesloten in een onbewoond pand. “Dat was dichtgetimmerd, dus je kon niet van buiten naar binnen kijken. Maar vorige week had een van de honden schijnbaar iets voor het raam weggetrokken, waardoor er een klein inkijkje ontstond. Zo heeft de wijkagent kunnen zien dat er een grote troep lag. De eigenaar heeft toen de kans gekregen om de situatie te herstellen.”

Amper ademhalen

Dat is niet gebeurd, waarop de instanties zijn overgegaan tot het in beslag nemen van de honden. “We troffen één grote ellende aan”, aldus Nagtegaal. “De inspecteur had het over een dikke laag stront. Die honden hebben waarschijnlijk al drie of vier maanden daar binnen gezeten, en zijn in die tijd niet of nauwelijks buiten geweest. Ze konden amper ademhalen binnen, het was doordrenkt van urine. Het slaat op je ogen, op je longen. Dat is voor dieren net zo erg om in te leven als voor mensen.”

Dankbare honden

Gelukkig gaat het lichamelijk gezien opvallend goed met de honden, laat de Dierenbescherming weten. “Ze kregen schijnbaar wel genoeg te eten. Wat mooi is: ze kwamen heel vriendelijk naar de inspecteur toe. Dan zie je dat die dieren ondanks alles toch weer dankbaar zijn als ze een beetje aandacht krijgen.”

De zeven honden zijn in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Nadat ze zijn vrijgegeven worden ze uitgebreid onderzocht door een dierenarts en krijgen ze vervolgens een plekje op een opvangadres. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen.

