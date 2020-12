Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Abu Dhabi vanaf poleposition. De Nederlander, de nummer drie van de strijd om de wereldtitel, reed in zijn Red Bull in de laatste kwalificatie van dit seizoen de snelste tijd. “Verbazingwekkend, geweldig gedaan jongens”, riep hij via de boordradio naar zijn team.

Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton werden in hun Mercedessen respectievelijk tweede en derde.

In de drie voorafgaande vrije trainingen was Verstappen twee keer goed geweest voor de snelste tijd.

ANP/Redactie