Max Verstappen is bij de GP van Steiermark als derde geëindigd. De coureur van Red Bull moest winnaar en wereldkampioen Lewis Hamilton in een Mercedes voor zich dulden. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas haalde de Nederlander in de slotfase nog in en werd tweede.

Verstappen ging als tweede van start in de tweede race het F1-seizoen. Hamilton vertrok van poleposition en hield zijn positie bij de start. Verstappen moest McLaren-coureur Carlos Sainz voor zien te blijven. Omdat Charles Leclerc zijn Ferrari achterop bij teamgenoot Sebastian Vettel reed, kwam er meteen een safetycar op de baan. Ook na de herstart veranderde er niets aan de posities. Lees ook: Geen finish voor Max Verstappen tijdens eerste Formule 1-race van 2020 Spannende slotfase In de tweede race op het circuit van Spielberg kon Red Bull weinig inbrengen tegen de overmacht van Mercedes. Hamilton had al snel een voorsprong van ruim vijf seconden en vergrootte die marge ook na de pitstops. De Limburger moest in de slotfase Bottas van zich af zien te houden. In de 66e ronde zag hij hem voorbijkomen, maar knokte hij zich in de daarna terug. Een ronde later verloor hij zijn positie echter definitief aan de Mercedes, ook omdat hij daarna voor de tweede keer van banden wisselde. Bottas heeft met de zege van vorige week de leiding in het WK met 43 punten. Hamilton volgt met 37 punten. Verstappen heeft nu 15 punten. ANP//Redactie