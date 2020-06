'Versoepeling coronamaatregelen vanaf 1 juli kan doorgaan'

Het heeft er alle schijn naar dat de verdere versoepeling van de coronamaatregelen gaat volgens het spoorboekje dat het kabinet eerder presenteerde. Dat betekent onder meer dat er vanaf die datum 100 mensen bij bruiloften en begrafenissen aanwezig mogen zijn.

Ook in horeca, theaters en bij kerkdiensten wordt het aantal mensen dat maximaal bij elkaar mag zijn, opgeschroefd naar honderd. Nu zijn dat er nog maximaal dertig. De aanwezigen moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

OMT positief over versoepeling

Het Outbreak Management Team (OMT) is positief over deze versoepelingen die het kabinet al eerder had aangekondigd, bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in het AD. Woensdag neemt het crisisberaad van het kabinet (MCCb) hierover een formeel besluit. Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge lieten eerder al doorschemeren dat het er goed uitziet voor de versoepelingen.

Het OMT, waarin deskundigen zitten, vergaderde maandag over een pakket aan versoepelingen. Het gaat verder om de heropening van sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen zoals een goede ventilatie en maatregelen om afstand te kunnen houden.

Veel Nederlanders houden zich keurig aan de geldende regels, maar er is ook een groep die het coronabeleid van het kabinet actief bestrijdt. Virus Waanzin organiseerde afgelopen zondag een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Deze demonstratie werd verboden door de gemeente, maar vond uiteindelijk alsnog plaats. De demonstratie mondde uit in rellen, de ME moest hard optreden en haalde zelfs een waterkanon van stal. Virus Waanzin heeft maandag tien nieuwe acties aangekondigd.

Aantal besmettingen daalt

Het kabinet volgt niet alle adviezen van het OMT, maar op de hoofdlijnen gebeurt dat wel. De afgelopen weken zijn al stapsgewijs flinke versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. Het aantal nieuwe besmettingen daalt al weken gestaag.

