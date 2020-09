Veronica Inside keert na racisme-rel vanavond terug op de buis

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zitten vrijdagavond na de veelbesproken ruzie weer met elkaar aan tafel in Veronica Inside. Derksen en Van der Gijp wilden na de onenigheid eigenlijk stoppen, maar na een gesprek met Talpa-baas John de Mol werd besloten door te gaan.

De aanleiding van de ruzie tussen het trio was de racisme-aflevering van 22 juni. Die was het gevolg van de kritiek op een opmerking van Derksen in een uitzending een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Hij suggereerde bij een foto van Zwarte Piet lachend dat dat Akwasi zou zijn. Vanwege de vermeende racistische opmerkingen haakten adverteerders af en besloten de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal tot een boycot van Veronica Inside. Na de ophef werd besloten een week later een uitzending rond het thema racisme te maken.

Contract met Talpa

In die aflevering, waar een recordaantal van 1,7 miljoen mensen naar keken, gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Van der Gijp en Derksen waren niet te spreken over de opzet van die aflevering; zij hadden het gevoel dat presentator Genee hen had laten vallen.

Na diverse gesprekken volgde overleg met John de Mol. De uitkomst van dat gesprek was dat het trio gewoon terugkeert in Veronica Inside, omdat ze nog een contract met Talpa hebben.