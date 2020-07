Veronica Inside gaat na de zomer gewoon weer door. De voetbaltalkshow is vanaf vrijdag 11 september te zien, mét Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

De gesprekken die Genee, Derksen en Van der Gijp met elkaar en met John de Mol hebben gevoerd naar aanleiding van de onenigheid in de aan racisme gewijde uitzending van 22 juni, vormden voldoende basis om het komend seizoen weer met elkaar aan de tafel van Veronica Inside te gaan proberen, meldt Talpa vrijdag.

De drie voetbalexperts zijn daarnaast als analisten betrokken bij de uitzendingen van de Champions League die vanaf 7 augustus bij SBS6 te zien zijn.

“Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n 13 jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien” stelt Talpa-baas John de Mol. “Het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten.”

Derksen-grap over Zwarte Piet

Johan Derksen kwam onder vuur te liggen nadat hij tijdens een uitzending van Veronica Inside een opmerking maakte over een als traditionele Zwarte Piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was”, zei hij toen.

Van der Gijp, Genee en Derksen lagen vervolgens met elkaar in de clinch na deze veelbesproken racisme-uitzending in juni. Derksen en Van der Gijp voelden zich verraden door hun collega en zeiden geen zin meer te hebben in het programma. In die aflevering gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch werden beschouwd.

Deze uitzending werd ingelast nadat de opmerking van Derksen over Akwasi van de week ervoor door velen als racistisch werd ervaren.

Tekst & Beeld: ANP