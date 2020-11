Burgemeester vindt vernielen coronapost Beek en Donk 'onacceptabel', snel cameratoezicht

Dat vandalen in Beek en Donk een coronapost van een plaatselijke huisarts hebben vernield, vindt burgemeester Frank van der Meijden onacceptabel. Hij is “erg gemotiveerd om de verantwoordelijke hiervoor te berechten”. De huisartsenpraktijk gaat camera’s plaatsen.

De coronapost in Beek en Donk (gemeente Laarbeek) waar patiënten met een coronaverdenking opgevangen worden is waarschijnlijk gesloopt met zwaar vuurwerk, denkt de politie. Omwonenden hebben vrijdagnacht twee enorme knallen gehoord. “Ik werd er wakker van, ben even naar buiten gegaan en vrij snel volgde een tweede knal”, zegt een buurtbewoners met uitzicht op de huisartsenpraktijk.

Alles aan diggelen

Huisarts Geert Oerlemans vindt het “vreselijk” dat de isolatiepost van zijn praktijk vernield is. “Al sinds het begin van de coronacrisis proberen wij op een veilige manier zorg te leveren aan de mensen van Laarbeek en dat doen we met hart en ziel”, aldus Oerlemans. “Als je dan zoiets meemaakt doet dat zeer.”

In de container maakt hij de schade op. “Hier zat een rolluik voor, dat hebben ze een beetje opgelift en daar hebben ze vuurwerk in gedaan. Dat is ontploft. Het raam is naar binnen toe uitgeslagen en door de drukgolf is het andere raam naar buiten gekomen. Binnen is alles aan diggelen. Apparatuur die we gebruiken. Vreselijk.”

Daders opsporen

De schade is enorm, ziet ook burgemeester Van der Meijden die naar de huisartsenpost toe is gekomen. “Ik vind het ongekend en ongehoord wat hier gebeurt. Huisartsen en medici doen hun stinkende best om ons allemaal te beschermen. Dan houd je er geen rekening mee dat dit hier kan gebeuren”, verwijst hij naar de vernielde container.

Van der Meijden wil graag zeggen dat hij “erg gemotiveerd” is om de verantwoordelijken op te sporen en te berechten. “Ik vind het onacceptabel. Dit kunnen we niet zonder meer tolereren.”

Buurtbewoners zijn het daar roerend mee eens. “Buiten alle proporties, niet normaal dat iemand dit in zijn hoofd haalt”, aldus een oudere man. Een mevrouw vindt het “belachelijk dat ze zoiets doen”.

Werk van activisten?

Drie weken geleden werd in Breda ook al een coronateststraat beklad. Onderzoek moet uitwijzen of de vernieling in Beek en Donk het werk is van anti-corona-activisten. Volgens huisarts Oerlemans heeft de politie sterke vermoedens. “Mensen die zich moeilijk neer kunnen leggen bij alles wat met coronamaategelen te maken heeft. In de praktijk merken wij daar niks van. Maar we weten ook dat er groepen mensen zijn die het moeilijk vinden om op vrijdagavond thuis te blijven.”

De politie en de burgemeester blijven nog voorzichtig in hun communicatie. “Er kunnen andere redenen aan ten grondslag liggen. In algemene zin wil ik zeggen dat we in dit land veel vrijheden hebben en je mag demonstreren tegen alles”, aldus burgemeester Van der Meijden. “Maar de basis is dat je dingen niet vernielt en je van elkaar afblijft. Dit is bewust iets vernielen. Dat is niet acceptabel en daar moeten we tegen ageren.”

Camera’s

De coronacontainer is compleet vernield en niet meer bruikbaar. Maar er is goed nieuws, want er wordt zaterdag nog een nieuwe geplaatst. “Maandag gaan wij gewoon door met onze zorg”, aldus huisarts Oerlemans. “We laten ons niet uit het veld slaan en zullen zorgen dat er camera’s hangen. Dat is helaas nodig.”