Vermiste vrouw (19) uit Heerhugowaard teruggevonden in zorgwekkende toestand

De 19-jarige vermiste vrouw uit Heerhugowaard is teruggevonden in zorgwekkende toestand teruggevonden. Dit laat de politie weten via Twitter.

De vrouw liep woensdag weg van haar ouderlijk huis. Het is onbekend waar het meisje werd gevonden. Eerder vond er op deze zaterdag een zoekactie plaats in de duinen van de gemeenten Bergen en Egmond. “De nodige zorg wordt haar toevertrouwd. De zoekactie in de duinen bij Bergen en Egmond wordt hiermee beëindigd”, schrijft de politie op Twitter.