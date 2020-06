De 36-jarige man die sinds maandagochtend vermist was in Amersfoort is weer terecht. Dat meldt de politie dinsdagmiddag.

Maandagavond werd alarm geslagen omdat hij volgens de politie “onvoorspelbaar gedrag” vertoont. Mensen die de man zagen, werden daarom opgeroepen om hem niet te benaderen en meteen 112 te bellen.