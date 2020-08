De politie was woensdagavond dringend op zoek naar een vermiste jongen in de omgeving van het Zuid-Hollandse Heijplaat. Inmiddels is zijn lichaam aangetroffen, laat de politie donderdag weten.

U hoeft niet meer uit te kijken naar deze vermiste persoon. U wordt hartelijk bedankt voor uw hulp. https://t.co/MvVy0PSx3E — Politie24 (@Politie24) August 6, 2020