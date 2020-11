Vermiste Charlie de Ara blijkt gekidnapt: 'Op eerste dag had ik de dader al gesproken'

Na ruim drie weken is Charlie de blauwgele ara weer terug bij haar baasjes. De vermissing hield hem en veel inwoners van de Haagse wijk Loosduinen al die tijd bezig. Wat bleek: de papegaai zat al die tijd gevangen.

“Ze is ontzettend blij dat ze weer thuis is,” reageert baasje Mark van den Bergh tegen Hart van Nederland. “Ze heeft ons allemaal gezoend en geknuffeld.”

Telefoontje

De terugkeer van de ara lijkt op het plot uit een film. “Ik werd vanochtend gebeld door iemand in gebrekkig Nederlands,” vertelt Mark. “Hij zei: ‘Ik weet waar Charlie is, een vriend van mij heeft hem.'”

In eerste instantie geloofde Mark het niet, want hij had de afgelopen weken ook al veel neptips gekregen. “Maar ik gaf hem toch mijn adres en toen hij bij me aanbelde had hij een doos vast met daarin een papegaai. Ik maakte de doos open en zag daar Charlie!”

Gevangen

De ara bleek dus al drie weken door iemand te zijn gevangen. “Ik weet wie het is, want vanaf de eerste dag heb ik deze meneer al gesproken. We kregen vanaf de eerste dag al tips dat ze Charlie hebben geprobeerd te vangen op een bouwplaats.”

Maar toen Mark drie weken geleden de tips opvolgde kreeg hij nog nul op het rekest. “Ze zeiden eerst nog dat ze hadden geprobeerd om Charlie te vangen, maar dat het toen niet was gelukt. Maar de man die vandaag aanbelde was dezelfde man die ik al op de eerste dag had aangesproken met de vraag of hij weet waar Charlie is.” Mark beraadt zich nu op vervolgstappen tegen de man. “Daar zal nog actie op ondernomen worden.”

‘Ze klom gelijk tegen me aan’

Het weerzien van Charlie en haar baasje zorgde bij allebei voor blijdschap. “Ze klom gelijk tegen me aan, tongetje tegen m’n mond aan en ze is niet van mijn schouder te slaan.” Voor Mark is er geen ander huisdier denkbaar dan de ara. “Een hond en een kat is ook leuk maar dit is specialer.”

Het gaat inmiddels goed met de vogel. “Ze ziet er goed uit. Bij thuiskomst heeft ze veel gegeten en gedronken, maar het gaat goed.”