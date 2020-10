De politie heeft een Vermist Kind Alert uitgevaardigd voor de 15-jarige Celine van Es uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober op de Schoolstraat in haar woonplaats voor het laatst gezien. Er zijn ernstige zorgen over haar welzijn, zegt de politie.

Waar Celine heen is gegaan en hoe zij zich verplaatst is onbekend. Ze is 1.65 m lang, heeft blond haar en grijs/groene ogen. Ze droeg een zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd.

Tips

Celine droeg toen zij voor het laatst gezien werd een grijs-wit-zwarte camouflagelegging en zij had zwarte sportschoenen aan. Mensen die tips hebben over het meisje kunnen de opsporingstiplijn bellen of contact zoeken via de website van de politie.