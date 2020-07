Verloren portemonnee duikt na 15 jaar weer op: 'Foto's zelfs nog goed herkenbaar'

Het was een prachtige zomeravond, vijftien jaar geleden. Simone Rolink uit het Drentse Erica had die middag een drankje gedaan op het terras van Café De Spot en fietste richting huis met haar portemonnee in de zak van haar vest. Maar op de brug over het kanaal viel de portefeuille uit haar vest het water in.

Alles zat erin. Pasjes, kleingeld, haar identiteitsbewijs, rijbewijs en foto’s. Ze dacht hem nooit meer terug te zien, toen ze de portemonnee naar de bodem van het kanaal zag zakken. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, zo blijkt.

Berichtje op Facebook

Vandaag, wederom een warme zomerdag, kreeg ze uit het niets een berichtje op Facebook van magneetvissers uit Doetinchem. Ze waren toevallig op vakantie in de buurt. “Ik dacht eerst dat het een nepberichtje was”, zegt Simone tegen Hart van Nederland. “Dat krijg je wel vaker van onbekenden. Maar toen last ik de tekst.”

Tot haar verbazing las Simone dat haar in het berichtje werd gevraagd of ze haar portemonnee misschien kwijt was. “Ik woon nu tegenover de brug waar ik hem verloor, dus ik stond binnen twee minuten voor hun neus. Daar waren de magneetvissers best verbaasd over.” Tot Simone’s verbazing staan de vakantievierders inderdaad met haar verloren portemonnee in de hand.

‘Alle pasjes nog aanwezig’

“Alles zat er nog in”, zegt ze. “Het papiergeld was wat vergaan, maar de foto’s waren voor mij nog goed herkenbaar. Ook alle pasjes waren nog aanwezig.” Ook lag de portefeuille nog op bijna dezelfde plek op de bodem van het kanaal. “Er varen hier tig boten per dag doorheen. En de portemonnee was misschien maar vijf meter verplaatst. Verwonderlijk!”

Veel heeft Simone er niet meer aan. Ze heeft toentertijd zo’n 250 euro uitgegeven om alles opnieuw aan te vragen. “Maar ik vind het gewoon super grappig!”.