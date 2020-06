Prinses Alexia is vandaag jarig en viert dat met een nieuwe foto

Het is vrijdag feest op paleis Huis ten Bosch: prinses Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, mag vijftien kaarsjes uitblazen.

Ter gelegenheid van haar vijftiende verjaardag deelt het Koninklijke Huis nu een nieuwe portretfoto van de prinses, die is genomen op Koningsdag. Alexia is tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging na haar oudere zus, kroonprinses Amalia.

Afgelopen Koningsdag vierde Alexia samen met haar familie op Huis ten Bosch. Het woonpaleis van de koning en zijn gezin in Den Haag. Vanwege de coronacrisis ging het geplande bezoek aan Maastricht niet door en werd de viering omgedoopt tot ‘Woningsdag’.

Prinses Alexia openhartig

De koninklijke familie had een druk programma vanuit huis: zo sprak Alexia samen met haar moeder via een videoverbinding met blogger Enzo Knol. Daarin zei de puberprinses spontaan dat ze Willem-Alexander en Máxima “echt heel goede ouders” vindt. “Dit was niet scripted”, reageerde de koningin enthousiast.

Enzo vroeg later aan Máxima hoe het er achter de schermen aan toe gaat in het paleis. De koningin vond echter dat Alexia die vraag beter kon beantwoorden. “Ik vind, gezien het werk wat mijn moeder altijd doet, dat ze het heel goed doet”, complementeerde de prinses haar moeder.

‘Heel gezellig op paleis’

“Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk”, legde ze uit. “Maar ze is er altijd en zo niet dan zijn er altijd weer dingen die we samen kunnen doen.” Alexia erkende dat er soms “natuurlijk wel een beetje stress is”, maar de prinses denkt dat alle ouders “soms betere dagen hebben en soms slechtere dagen”.

Over het algemeen is het “heel gezellig” in het paleis, zei de toen nog 14-jarige prinses tot slot. En dan kon haar moeder alleen maar beamen. “We kunnen heel erg met elkaar lachen.”

