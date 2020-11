Dertien verdachten nog vast na overval op woning in Rotterdam

De dertien verdachten die zaterdag werden aangehouden rondom een woningoverval aan de Meiland in Rotterdam, zitten nog vast. Twee van de aangehouden verdachten zijn de overvallers, de elf anderen werden aangehouden omdat in de woning meerdere wapens werden aangetroffen.

In het tumult raakten twee mensen gewond, onder wie een overvaller die werd neergeschoten door een agent. Beide gewonden zijn buiten levensgevaar, meldt de politie.

Woningoverval

De politie werd zaterdag iets na 18.00 uur gewaarschuwd over de woningoverval. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. Al snel was volgens de politie duidelijk dat sprake was van twee overvallers. Wat die exact te zoeken hadden in de woning, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk.

Lees ook: Overval op woning Rotterdam: Twee mensen neergeschoten en 11 aanhoudingen

In de woning waren op het moment van de overval elf mensen aanwezig. De politie tuigde snel alles op en was met verschillende eenheden bij het incident.

ANP

Foto: Video Duivestein