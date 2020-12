Verdachten van serie overvallen op rijken en BN’ers opgepakt

De politie heeft dinsdag zeven mannen opgepakt die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen waarbij vermogende mensen en bekende Nederlanders het slachtoffer waren, onder wie YouTube-ster Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp. De verdachten van 19 tot 24 jaar, zijn dinsdagochtend van hun bed gelicht tijdens acht woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk.

De verdachten zitten vast op verdenking van vier overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland in Zuid-Holland en Uden in Noord-Brabant.

Voor tonnen buitgemaakt

De politie heeft tijdens de aanhoudingen een auto, designerkleding, design tassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. Ook nam de politie telefoons en laptops mee.

“De overvallers richtten zich op vermogende Nederlanders en op bekende Nederlanders. Ze hebben in de periode van februari tot afgelopen maand voor tonnen buitgemaakt”, zegt Arjan de Zwart, Hoofd Dienst Regionale Recherche. Het Regionaal Team Overvallen, een team dat is samengesteld uit rechercheurs van verschillende districten en zich uitsluitend met overvallen bezighoudt, zag een patroon in werkwijze en de beoogde buit. “Het was verdachten steeds te doen om dure horloges, geld en sieraden.”

Veiligheid kwijt

De Zwart zegt dat de overvallers fors geweld gebruikten. “Zo is gedreigd met vuurwapens en in enkele gevallen zijn slachtoffers mishandeld”, omschrijft het hoofd van de regionale recherche de brute werkwijze.

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus in haar eigen huis in Uden overvallen. Vier overvallers hielden de make-upartieste samen met haar verloofde Dylan onder schot. De Zwart: “De impact van een overval is enorm, op iedereen die dit overkomt. De veiligheid die je ervaart in eigen huis ben je kwijt. Om die reden krijgt iedere overval van ons dezelfde prioriteit.”

De aanpak van het Regionaal Team Overvallen heeft succes. “De kracht van dit team is de nauwe samenwerking, waardoor zij als geen ander snel de overeenkomsten tussen de verschillende overvallen zien. We zien het aantal overvallen fors teruglopen, met enkele tientallen procenten”, zegt De Zwart. “Het oplossingspercentage is tegen de 60 procent.”

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

“Met deze aanhoudingen is een belangrijke stap gezet in het onderzoek. We zijn blij dat we de slachtoffers hierover persoonlijk hebben kunnen informeren. Het onderzoek is nog niet afgesloten. Meer aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten.”

De aangehouden verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

