Verdachten van massale vechtpartij tijdens carnaval Vlijmen opgepakt

Drie van de vier mannen die betrokken waren bij de massale vechtpartij op carnavalzondag in Vlijmen zijn opgepakt, dat meldt de politie. De vierde verdachten is nog altijd op de vlucht, maar zijn identiteit is wel bekend. Tijdens de massale vechtpartij werd een 33-jarige man zwaar mishandeld.

Begin deze maand liet de politie weten de vier mannen nog een week de tijd te geven om zichzelf te melden. Het bleef stil, en dus besloot de politie begin vorige week herkenbare beelden naar buiten te brengen. Met resultaat zo blijkt nu. Maandag liet de politie weten inmiddels drie van de vier verdachten opgepakt te hebben.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden die eerder werden vrijgegeven is te zien hoe de vier mannen een 33-jarige man volledig in elkaar slaan. De politie omschrijft de bewakingsbeelden van het incident als heftig. “We zien hoe personen elkaar schoppen, slaan en elkaar te lijf gaan met barkrukken”, aldus de politie. “Ook is er een poging doodslag te zien.” Verder is te zien hoe het slachtoffer met zijn hoofd tegen een muur wordt geduwd en daarna bewusteloos neervalt. Terwijl hij op de grond ligt, krijgt hij ook nog rake trappen tegen zijn hoofd.