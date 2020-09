Verdachte aangehouden voor plunderen Noord-Hollandse verkoopstalletjes

De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht meerdere verkoopstalletjes langs de weg in Noord-Holland te hebben bestolen. In zijn auto werden bij zijn arrestatie verschillende gestolen goederen gevonden, waaronder bloemen, tulpenbollen en zakken met peertjes.

In de afgelopen weken waren verkoopstalletjes op verschillende plekken in de provincie het doelwit van diefstal. Teler Joris van der Velden uit Heiloo was het na de zoveelste diefstal zo zat, dat hij een camera plaatste. Meteen was het vlak achter elkaar twee keer raak. “Hoe zielig ben je, het gaat om een paar tientjes die in zo’n kassa zitten”, zei hij destijds tegen Hart van Nederland. “Dat je dat nou moet stelen, dat is toch te bizar voor woorden.”

Grijze Mercedes

Op de beelden was te zien dat de dader in een grijze Mercedes rijdt. Het onderzoek naar de diefstallen kwam dan ook in een stroomversnelling toen het kenteken van die auto bekend werd, aldus de politie op Facebook. De auto werd zondag meerdere keren gezien, maar de bestuurder wist steeds te ontkomen.

Lees ook: Noord-Hollandse bloemenkraampjes dagelijks slachtoffer van plundering, mogelijke dader op camerabeeld

Zondagavond werd de auto opnieuw gespot in ‘t Zand. Een politieagent, die op dat moment niet aan het werk was, herkende het voertuig en hield de bestuurder aan. In de auto werden onder meer bloemen, tulpenbollen en zakken met peertjes gevonden, die de man mogelijk bij de verkoopstalletjes heeft gestolen.

Gedupeerde verkopers worden opgeroepen contact op te nemen met de politie als zij hun producten op de foto’s herkennen.