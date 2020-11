Verdachte opgepakt in zaak van twee jaar vermiste Sumanta Bansi (22)

De politie heeft zondagochtend een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de vermissing van Sumanta Bansi. De vrouw uit het Noord-Hollandse Hoorn werd voor het laatst gezien op 18 februari 2018.

De in Suriname geboren Sumanta (22) studeerde biomedische wetenschappen in Amsterdam en liep stage in Den Haag. Ze was destijds zwanger en was daar heel gelukkig mee. Maar de aanstaande moeder had ook geldproblemen. Van de een op de andere dag verdween ze spoorloos. Pas ruim een half jaar later, in november 2018, werd ze als vermist opgegeven.

Zoekacties zonder resultaat

De politie concludeerde al snel dat Sumanta vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven is. Er werden meerdere zoekacties in Noord-Holland gehouden, onder andere door vrijwilligers van het Veteranen Search Team. Haar lichaam is tot nu toe echter nooit gevonden.

Begin dit jaar maakte de politie bekend dat er nieuwe ontwikkelingen waren in de zaak van de vermiste studente. Door nieuw ontdekte sporen richtte het onderzoek zich op een aantal specifieke personen. De recherche doet onderzoekt nu de rol die de opgepakte Rijswijker mogelijk heeft gespeeld in deze zaak.