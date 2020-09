De politie in Groningen heeft zondagavond een eerste verdachte aangehouden voor de grote vechtpartij in de stad. Zaterdagavond gingen voetbalsupporters van FC Groningen en de Duitse club Arminia Bielefeld met elkaar op de vuist in het centrum.

De verdacht die nu is opgepakt is een man. Verdere details over de verdachte kan de politie nog niet bekendmaken. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten zullen worden aangehouden voor de voetbalrellen.

Tafels en stoelen door de lucht

De vechtpartij begon voorafgaand aan het oefenduel tussen de twee clubs. Relschoppers gingen flink tekeer in de Grote Kromme Elleboog; ze bekogelden elkaar met tafels en stoelen van nabijgelegen terrassen. Ook werd er met fietsen, glas en asbakken gegooid.

Eigenares Roos Brinkman van café Soestdijk zag de rellen gebeuren en belde gelijk 112. “Meiden die hier werken waren in tranen van de schok”, zei ze na de vechtpartij tegen Hart van Nederland. Burgemeester Koen Schuiling liet zondag weten dat hij overvallen was door de vechtpartij. “Dit is volstrekt onacceptabel”, aldus Schuiling.

Noodbevel in Groningen

Groningen vreesde al voor rellen. Vanwege coronamaatregelen mochten de supporters van Arminia Bielefeld niet het stadion in, maar er waren al aanwijzingen dat Duitse risicosupporters toch naar Groningen zouden komen. De gemeente had daarom een noodbevel afgekondigd vanwege angst voor ongeregeldheden.

Volgens Joachim van Eig, medewerker van café De Keyzer, waren de Duitse hooligans voorbereid om te rellen. Zo hadden ze bitjes bij zich en bedekten ze hun mond en neus om zoveel mogelijk onherkenbaar te zijn.

Meer aanhoudingen?

De politie laat aan Hart van Nederland weten niet uit te sluiten dat er meerdere verdachten worden opgepakt. “Ik kan niet zeggen naar hoeveel verdachten we op zoek zijn. Deze verdachte is aangehouden op basis van politieonderzoek, dat sinds zondagochtend volop loopt”, aldus een woordvoerder.