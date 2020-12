Verdachte opgepakt voor brand in studentencomplex Capelle aan den IJssel

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de brand in een studentencomplex in Capelle aan den IJssel dinsdagochtend. Het gaat om een 34-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats.

De brand in het gebouw aan het Roer brak rond 7.30 uur op de tweede etage. Het voormalige kantoorpand is omgebouwd tot wooncomplex, de bewoners van meer dan vijftig woningen werden geëvacueerd en tijdelijk in een sporthal opgevangen.

De brandweer had het vuur na een uur geblust. De woningen werden hierna gecontroleerd, waarna de bewoners weer terug naar hun huizen konden. Al hadden sommige kamers eerst nog wel een schoonmaakbeurt nodig.

Benzine geroken

Omdat verschillende mensen benzine hadden geroken werd vermoedde de politie dat het vuur was aangestoken. Ook was er een man met een zwarte rugzak gezien in de buurt van het pand. Onderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachte, die rond 22.00 uur werd opgepakt.

Vorige week vrijdag brak er ook al brand uit in het appartementencomplex. Het vuur ontstond toen rond hetzelfde tijdstip. Bewoners roken destijds ook een sterke benzinegeur rond het pand. De politie onderzoekt of de opgepakte verdachte ook verantwoordelijk is voor deze brand.

“We zijn enorm opgelucht dat we zo snel een verdachte konden aanhouden,” laat de politie dinsdagavond weten. “We hopen dat daarmee de rust onder de flatbewoners is teruggekeerd. Begrijpelijkerwijs zorgden de twee branden in enkele dagen tijd voor veel onrust onder de bewoners.”

Beeld: Video Duivestein