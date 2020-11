Opgepakte verdachte (46) kende de vermoorde 'Corrie' (85) uit Nijkerk

De vrouw uit Amsterdam die is aangehouden vanwege de dood van een 85-jarige vrouw in Nijkerk, kende haar slachtoffers. Het zou gaan om een moeder en dochter. Dat laten verschillende buurtbewoners weten aan een verslaggever van Hart van Nederland.

De 46-jarige verdachte werd afgelopen zaterdag opnieuw aangehouden in een woning aan de Commissaris van Heemstrastraat in Nijkerk. Daar trof de politie ook een gewonde vrouw aan. Dat zou de dochter zijn van de eerder omgekomen bejaarde vrouw. Eerder werd de verdachte al aangehouden in verband met haar dood. Afgelopen vrijdag mocht zij echter weer naar huis.

Corrie deed geen vlieg kwaad

Buurtbewoners zijn geschrokken en zagen dit totaal niet aankomen. De 85-jarige vrouw die dood werd aangetroffen in haar woning aan de Brucknerlaantje stond bekend als ‘Corrie’ en deed volgens buurtbewoners geen vlieg kwaad. Ze zou oorspronkelijk uit Groningen komen en woonde al veertig jaar in Nijkerk.

Volgens een van de buurtbewoners zou de verdachte een vriendin van de dochter van Corrie zijn.

De vrouw zit volgens het Openbaar Ministerie momenteel vast voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Dinsdag werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en is besloten dat ze de komende twee weken vast moet zitten.

Afgelopen zaterdag werd ook een man (47) uit Amsterdam aangehouden in verband met het incident in de woning in Nijkerk. Hij werd de volgende dag weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte in deze zaak.