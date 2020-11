Verdachte doodschieten Bas van Wijk (24) voor het eerst voor rechter

De man die heeft bekend dat hij de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam heeft doodgeschoten, staat woensdag voor de rechtbank. Het is de eerste openbare zitting sinds het dodelijke schietincident op 8 augustus in het drukbezochte recreatiepark de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer.

De dood van Van Wijk leidde tot grote verontwaardiging. In zijn woonplaats Badhoevedorp werd een stille tocht voor hem georganiseerd. En op het Museumplein vond een demonstratie plaats onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’. Volgens het OM wilde hij voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek een imitatie-Rolex.

Enkele dagen na de schietpartij werd de vermeende schutter opgepakt. De 20-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp bekende al snel te hebben geschoten. Justitie verdenkt hem van moord dan wel doodslag, afpersing en het overtreden van de wet wapens en munitie. Op aanwijzen van de verdachte vond de politie in een verborgen ruimte in een auto een vuurwapen en het horloge.

Wapenhandel

Afgelopen weekend verschenen berichten in de Amsterdamse media dat El Y. daarnaast wordt verdacht van wapenhandel en bedreiging met geweld. Foto’s op zijn telefoon zouden er volgens het OM op duiden dat hij afgelopen zomer negen wapens verhandelde. Verder kwam naar voren dat El Y. zijn wapen op de bewuste dag ook op drie andere vrienden van Van Wijk zou hebben gericht. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten. Om zijn woorden kracht bij te zetten, schoot hij volgens het OM een kogel in de grond.

De zaak wordt woensdag nog niet inhoudelijk behandeld. Het betreft een inleidende zitting waarin de officier van justitie de tenlastelegging bekendmaakt. Ook wordt de stand van het onderzoek toegelicht.