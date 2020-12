Verdachte van doden 35-jarige vrouw Noordwijk in Frankrijk opgepakt

De Franse politie heeft donderdag een 25-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht zondag in Noordwijk een 35-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht. Van de verdachte werd woensdag zijn naam en foto verspreid.

De politie meldt dat na een uitgebreid rechercheonderzoek en in samenwerking met de Franse en Belgische autoriteiten de verblijfplaats van de verdachte was achterhaald. Hij is donderdagmorgen aangehouden.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag zal aan de Franse autoriteiten om de uitlevering van de verdachte vragen. De procedure hierover neemt naar verwachting enige tijd in beslag.

De 35-jarige vrouw werd zondagmiddag dood gevonden in een woning aan het Lindenplein in Noordwijk.

ANP