Verdachte die bij demonstratie in Den Haag politie belaagde wraakt rechter

Een 48-jarige man uit Den Haag die ervan wordt verdacht dat hij tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen de politie heeft belaagd, heeft woensdag de politierechter gewraakt.

Bij aanvang van de snelrechtzitting in de rechtbank in Den Haag herkende de verdachte de rechter van een zaak in het verleden waarin hij naar zijn mening onterecht is veroordeeld. De verdachte besloot daarom in overleg met zijn advocaat de rechter te wraken. Dit omdat hij geen vertrouwen had in een eerlijke procesgang.

Uit de hand gelopen demonstratie

De officier van justitie verdenkt de 48-jarige Hagenaar van geweld tegen de politie. Dit gebeurde tijdens de uit de hand gelopen demonstratie in de binnenstad van Den Haag tegen de coronamaatregelen. De man zou slaande en schoppende bewegingen hebben gemaakt naar de politie op de Lange Vijverberg.

Door het wrakingsverzoek kon zijn advocaat niet meer vragen om opheffing van het voorarrest van de verdachte. De man zit sinds kort weer vast. Dit nadat hij tijdens de schorsing van zijn voorlopige hechtenis opruiende teksten had geplaatst op Facebook. De wrakingskamer van de rechtbank komt binnenkort bijeen en buigt zich over de vraag of de verdachte een andere rechter krijgt.

Man handelende uit emotie

De politierechter veroordeelde een 33-jarige man uit Etten-Leur tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De man uit Etten-Leur bekende dat hij “uit emotie” een trap had gegeven tegen een politiebus, waar beelden van zijn gemaakt. Hij noemde het zelf ook fout en betuigde spijt. De verdachte moet van de rechter ook de reparatiekosten voor de beschadigde politiebus betalen, een kostenpost van 3000 euro.

De rechter noemde het geweld tegen de politie onacceptabel. “Politieambtenaren moeten hun werk kunnen uitoefenen zonder geconfronteerd te worden met geweld”, zei ze. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 10 weken geëist, waarvan vijf weken voorwaardelijk.

