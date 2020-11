In het VieCuri ziekenhuis in Venray is maandagochtend een verdachte brief gevonden. De brief bevat volgens het ziekenhuis een ‘korrelige inhoud’. Uit voorzorg zijn de brandweer en de politie gealarmeerd. De hulpdiensten zagen geen reden voor ontruiming, aldus het ziekenhuis.

De politie heeft de brief meegenomen voor verder onderzoek, maar het bleek al snel geen poederbrief, maar vals alarm.

De melding over een gevaarlijke stof in het ziekenhuis aan de Merseloseweg kwam rond 8.30 uur binnen bij de hulpdiensten.

Lees ook: Politie geeft foto poederbrieven vrij, afzender uit Den Haag

De afgelopen dagen is al op meerdere plaatsen een poederbrief bezorgd, vorige week nog in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Of er een verband is tussen die brieven, blijft vooralsnog onduidelijk.