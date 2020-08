Vrouw (21) die verdacht wordt van overgieten asielzoeker Happy met kokend water blijft langer vastzitten

De 21-jarige asielzoekster die ervan wordt verdacht de lesbische Happy met kokend water te hebben overgoten, blijft nog zeker dertig dagen langer vastzitten.

In het asielzoekerscentrum in Gilze werd de vrouw in de nacht van zondag 2 op maandag 3 augustus overgoten met kokend heet water. Het water was eigenlijk bedoeld voor haar vriendin Esther. Happy raakt zwaargewond en volgens haar duurde het veel te lang voor ze de juiste medische hulp kreeg van medewerkers van het AZC.

Brandwonden

Happy hield een trauma en tweedegraads brandwonden over aan het vreselijke incident. Zij en haar vriendin Esther hebben het heel moeilijk met wat er is gebeurd. “Ik slaap ‘s nachts niet. Ik kan niet geloven dat dit me in Nederland is overkomen. Dit is de reden dat we uit ons eigen land zijn weggevlucht. Misschien is Nederland niet veilig genoeg.”

De Nigeriaanse vrouw deed vorige week haar verhaal bij Hart van Nederland: