Verdachte (23) van zware explosie bij Haarlemse woning is vrijgelaten

De 23-jarige verdachte die zaterdagnacht is opgepakt na de explosie bij een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem is weer vrijgelaten. Een politiewoordvoerder laat weten dat zijn betrokkenheid bij de explosie niet vastgesteld kan worden.

De politie hoopt dat getuigen, die iets hebben gezien, zich bij hen melden. Ook willen ze graag camerabeelden hebben.

Op 31 mei zaterdagnacht raakte een 48-jarige bewoonster aan de Vrijheidsweg in Haarlem zwaargewond door een vuurwerkbom. Zij ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Meerdere incidenten

De wijk Zuiderpolder zou volgens de buurtbewoners last hebben van conflicten tussen de jongeren. Er zouden al meerdere incidenten zijn geweest. Er zou een explosie geweest zijn in de tuin, gezwaaid zijn met een mes en meerdere keren een steen tegen de ruit zijn gegooid.