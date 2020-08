Schippers veerpont dreigen te stoppen door aanhoudende overlast van jongeren

Schippers van het pontje tussen het Utrechtse Ameide en Lopik dreigen te stoppen vanwege aanhoudende overlast van jongeren. De schippers hebben al jaren een moeilijke relatie met de jongeren, maar vanwege de coronamaatregelen worden ook passagiers de dupe van de onruststokers.

”Zo wordt er met stenen gegooid naar de pont”, vertelt schipper Jan. Maar daar blijft het niet bij. De schippers worden ook verbaal lastig gevallen. “We worden uitgescholden of ze springen vanaf de pont het water in. Het is zulk leuk weer, maar als ik dan overvaar en ik zie ze staan dan denk ik al: ‘Godverdomme, daar zijn ze weer.’ Zo wil toch niemand meer schipper op deze pont worden?”

Coronamaatregelen

Een andere schipper vertelt aan Hart van Nederland dat de jongeren ook totaal geen rekening houden met de coronamaatregelen. “Ze zitten met zijn twintigen op de steiger en laten passagiers er niet door. Zo is het onmogelijk voor de passagiers om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Stichting Voetveer de Overkant, de stichting achter de veerpont, is bang dat als het nog lang zo doorgaat de veelgebruikte oversteekplaats ophoudt te bestaan. De meeste schippers zijn op leeftijd zijn en hebben de inkomsten van het pontje niet nodig om te leven. Als zij ermee stoppen, zijn nieuwe schippers moeilijk te vinden.

‘Het moet wel leuk blijven’

“Het moeten schippers zijn met veel ervaring en ze hebben een grootvaarbewijs nodig, dat is moeilijk”, legt Margriet van Delft voorzitter van Stichting Voetveer de Overkant uit. “De overlast werkt ook niet mee. Het moet voor een schipper wel leuk blijven.”

En dat is het volgens de schippers nu totaal niet. Van Delft hoopt daar verandering in te brengen. “Ik wil aan ouders duidelijk maken dat kinderen het niet moeten verpesten. Daarnaast is het ook gevaarlijk. Als je eraf springt en de pont komt eraan, dan is het gebeurd.” De politie en de wijkagent zijn op de hoogte van de overlast en komen vaker controleren.