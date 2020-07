Moeten veelvliegers de milieurekening gaan betalen?

Als het aan Milieudefensie ligt, betalen reizigers die veel vliegen straks meer voor hun vliegticket. Dat plan maakt onderdeel uit van een ‘slim vervoerspakket’, met daarin vijf maatregelen om ons duurzamer te gaan verplaatsen.

De milieuorganisatie heeft onderzoeksbureau CE Delft laten uitrekenen dat de uitstoot van zowel CO2 als stikstof flink lager wordt als er een zogeheten veelvliegerstaks komt, waarbij er ook nog onder meer een kilometerheffing en een klimaatbonus zouden moeten worden ingevoerd.

De veelvliegerstaks houdt in dat passagiers 40 euro extra betalen voor de eerste vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, 80 euro voor de tweede, 160 voor de derde en bij vier of meer vluchten per jaar maximaal 320 euro extra voor elke vlucht. Daardoor zouden er 23 procent minder vluchten vanaf Schiphol vertrekken en wordt 3,8 ton minder CO2 uitgestoten, aldus Milieudefensie. Behalve minder CO2 zou het vervoerspakket ook een aanzienlijke daling van de stikstofuitstoot opleveren: 3300 ton minder. Stikstof tast de natuur ernstig aan.

Lees ook: Nederland dringt opnieuw aan op EU-vliegtaks

Europese regels

In de reissector zijn er twijfels over de plannen om veelvliegers zwaarder te belasten. Frank Oostdam, directeur van brancheorganisatie ANVR, vertelt aan Hart van Nederland: “Het is een heel creatieve gedachte, maar ik denk niet dat we het op die manier moeten doen. Het lijkt me toch eerlijker als mensen een gelijke prijs betalen. Je zou Europese regels moeten afspreken, anders lost het niets op. Maar het is wel een goed begin van een discussie.”

“We zijn het er wel mee eens dat we bewuster moeten gaan vliegen. De reis- en de luchtvaartsector zullen toch moeten gaan nadenken over de toekomst. Moeten ook aan de milieueffecten denken. En dat zal je dan terug moeten gaan zien in de prijs van het product, net zoals dat bijvoorbeeld in de voedselsector zal moeten. Maar je kunt niet in een keer alles omgooien, daar moet je langzaam ingroeien.”

Lees ook: Paspoortcontrole op Schiphol achter balies gaat in de toekomst verdwijnen

Klimaatbonus en kilometerheffing

Naast de belasting voor veelvliegers zitten in het maatregelenpakket van Milieudefensie ook een inkomensafhankelijke jaarlijkse klimaatbonus: 1000 euro voor de lage en middeninkomens, 400 voor de hoogste 20 procent van de inkomens. Deze regeling wordt bekostigd door een kilometerheffing, een ander onderdeel van het vervoerspakket. Verder moet 1,5 miljard euro per jaar niet meer worden gestoken in wegenbouw, maar in openbaar vervoer en verbeterde infrastructuur voor de fiets. Ten slotte pleit de organisatie voor afschaffing van de onbelaste woon-werkvergoeding.

De coronacrisis zou een goede aanleiding zijn om het roer om te gooien, meent Milieudefensie. Na de crisis wil de milieuorganisatie niet werken aan het herstel van de oude economie, maar vooruit naar een nieuwe, groenere economie. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.

Foto: ANP