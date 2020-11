Heuse geboortegolf in Nederlandse Waddenzee: veel jonge zeehonden dit jaar

In de Waddenzee heeft dit jaar een ware babyboom onder zeehonden plaatsgevonden, en dan vooral in het Nederlandse gedeelte. Onderzoekers telden afgelopen zomer 7.661 zeehonden, vier procent meer dan vorig jaar. Dat meldt Wageningen University & Research, die elk jaar een telling houdt.

Vooral jonge zeehonden zwemmen op dit moment in grote getalen rond in de Waddenzee. Bijna een derde van de getelde dieren is nog pup. Het aantal jonkies in de Nederlandse Waddenzee ligt dit jaar negen procent hoger dan vorig jaar.

Nederlandse wateren in trek

Het tellen van de zeehonden gebeurt met vliegtuigjes die laag over zandbanken scheren en de dieren fotograferen. Onderzoekers schatten dat tijdens zo’n telling ongeveer een op de drie zeehonden in het water is en daardoor niet wordt gezien. De dieren die vermoedelijk een baantje aan het trekken waren, worden vervolgens opgeteld bij het daadwerkelijk getelde zeehonden.

In het hele Waddengebied was er in 2020 een toename van ongeveer twee procent ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse wateren en zandplaten waren dit jaar dus duidelijk meer in trek bij zeehonden dan de meeste andere delen in Duitsland en Denemarken.

ANP