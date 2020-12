Ondanks coronacrisis positieve verrassing voor veel werknemers

Hoewel de economie een moeilijke tijd beleeft, zal het nieuwe jaar voor veel werknemers beginnen met een positieve verrassing. Bijna iedereen gaat er op het eerste loonstrookje netto op vooruit. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De stijging komt door lastenverlichtende maatregelen als lagere belastingtarieven en verhoging van de arbeidskorting. Wel zullen werknemers naar verwachting meer pensioenpremie moeten betalen.

Vooral mensen met modaal inkomen gaan erop vooruit

Mensen met een modaal inkomen (35.000 euro per jaar) gaan er met ruim 2 procent het meest op vooruit. Ook wie het minimumloon verdient, houdt daar netto bijna 2 procent meer van over. Naarmate het salaris stijgt, neemt het voordeel af.

Het ministerie wijst er wel op dat de gevolgen van de coronacrisis niet goed zichtbaar zijn in de cijfers. “Mensen zullen helaas hun baan of opdrachten verliezen, waardoor veel mensen zich niet goed zullen herkennen in de ramingen”, schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken).

