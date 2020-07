De bij de Deense kust vastgelopen Urker viskotter UK-172 is eindelijk weer los. Er is meerdere malen geprobeerd om de kotter, die door motorproblemen was afgedreven en daarna vastliep bij het strand van het Deense plaatsje Lyngby, los te krijgen maar dat heeft uiteindelijk een week geduurd.

Er zaten zes mannen op het schip. Schipper Evert Bos vertelde zaterdag: “We hebben natuurlijk wel een hoop stress en adrenaline gehad deze week, maar we blijven het positief inzien.”

Bergingsbedrijf Multraship deed een ultieme poging de kotter los te krijgen, en dus met succes. Een eitje was het echter niet want het schip waarmee de UK-172 uiteindelijk werd losgetrokken kwam zelf ook bijna vast te zitten in het zand.

Beeld: Dennis Fuhrmann