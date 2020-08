De provinciale weg N33 tussen Rolde en Gieten is donderdagochtend afgesloten. Een aanhanger met varkens is gekanteld en de dieren lopen over de weg en in de berm.

Het ongeval gebeurde rond 09.30 uur. Helaas zijn niet alle varkens er zonder schrammen vanaf gekomen. Een deel van de dieren heeft het ongeval niet overleefd, meldt de politie Drenthe.

Een gespecialiseerd dierenarts is ingeschakeld om de loslopende dieren weer bij elkaar te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt bij het ongeluk.

Foto: Persbureau Meter