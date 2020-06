Vandaag zou het EK voetbal starten, maar Oranje-fans moeten nog een jaartje wachten

Reikhalzend keken Oranje-fans uit naar het EK van 2020. Na bijna zes jaar lang ploeteren haalden we eindelijk na jaren weer een eindtoernooi. Een mooie bijkomstigheid was ook nog eens dat Oranje alle wedstrijden in eigen land zou spelen. De coronacrisis gooide echter roet in het eten en zorgde ervoor dat het werd uitgesteld.

Vandaag zou eigenlijk het EK van 2020 beginnen, maar toen kwam corona. Voor velen van ons een behoorlijke teleurstelling, zeker voor Gert Grimmius uit Stadskanaal, de allergrootste Oranje-fan van Nederland. Hij had zich zo verheugd op het EK.

Gert bezoekt al wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal sinds 1970. De drie thuiswedstrijden in Amsterdam had de reis naar een eindtoernooi een stuk gemakkelijker gemaakt. De afgelopen 25 jaar is hij ongeveer op ieder eindtoernooi geweest waar Oranje bij was, van Brazilië tot Zuid-Afrika.

Oranje-stadsbus en mancave

Gert moet noodgedwongen een jaartje overslaan. Jammer vindt hij het, want hij pakt graag uit als hij naar Oranje gaat. Zo bezit hij een oude stadsbus die hij volledig heeft omgetoverd tot Oranje-touringcar. Zijn vriend Fienus Baas is net zo’n groot fan, hij heeft een eigen mancave vol met spullen die gerelateerd zijn aan het Nederlands elftal.

In 2018 bereikte hij een mijlpaal: Gert bezocht namelijk toen zijn 300e interland. Hij werd door de KNVB destijds in het zonnetje gezet tijdens de wedstrijd tegen Duitsland (3-0, oktober 2018).